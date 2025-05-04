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Торговый объект и частный дом повреждены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на регион со стороны Украины.

"Сегодня рано утром село Никольское (Белгородский район - ИФ) атаковано дроном - повреждены четыре легковых автомобиля, частный дом и объект торговли", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также рано утром в селе Зиборовка Шебекинского округа от удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

Кроме того, по данным Гладкова, накануне в Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам и атакованы 15 беспилотниками. От удара беспилотника в селе Отрадовка повреждена сельхозтехника.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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