13 украинских БПЛА сбито за ночь над тремя областями РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ночь на воскресенье российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

"За период с 21:15 по Москве 3 мая до 05:15 по Москве 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.