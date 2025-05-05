В аэропорту Надыма сняли ограничения на полеты

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения, вводившиеся в понедельник в аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) для обеспечения безопасности полетов, отменены, сообщила Росавиация.

"В аэропорту Надым в 10:21 мск (12:21 местного времени - ИФ) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлен один самолет, выполнявший рейс в Надым.