Аэропорт Надыма перестал выпускать и принимать рейсы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе ограничена работа аэропорта "Надым" имени Черномырдина, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

В справочной аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что задерживаются три рейса на вылет (в Москву, Омск и вертолетный в поселки Ныда, Нори, Кутопьюган) и один рейс на прилет.

Также в аэропорту добавили, что такие ограничения за последние несколько лет вводятся впервые.