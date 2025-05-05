В Кремле встревожены обстановкой на индо-пакистанской границе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вскоре поговорит с премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Шабхазом Шарифом в связи с напряженностью на индо-пакистанской границе, за которой в Кремле следят с большой тревогой, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается контактов, мы вас проинформируем. Совсем скоро", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о ситуации на индо-пакистанской границе, Песков заявил: "Безусловно, мы с большой тревогой следим за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе".

Он напомнил, что обе страны являются партнерами для России, причем Индия - стратегический партнер.

"Мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры и договориться о мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе", - добавил представитель Кремля.