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Премьер Индии провел совещание с главой Минобороны и командованием ВС страны

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди во вторник созвал совещание с участием министра обороны Раджнатха Сингха и командующих основных видов вооруженных сил страны, сообщает The Hindustan Times.

"Моди председательствовал на ключевой встрече с министром обороны, советником по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалем, начальником штаба обороны Индии Анилом Чауханом, командующими трех основных видов вооруженных сил. Совещание созвали в связи с развитием событий после террористической атаки на туристов в Джамму и Кашмире в Пахалгаме 22 апреля", - передает издание.

Ранее МВД Индии также провело встречу руководителей пограничных войск, Центральной резервной полиции и Национальной гвардии безопасности (антитеррористическое спецподразделение при МВД).

Позднее Моди подтвердил стремление индийских властей бороться с терроризмом и выразил уверенность в профессионализме вооруженных сил Индии.

Премьер отметил, что командование вооруженных сил имеет "полную свободу в определении способов, целей и сроков того", как Индия ответит на угрозу своей безопасности.

Также во вторник полиция и Национальная гвардия безопасности провели учения по обеспечению правопорядка на союзной территории Джамму и Кашмир.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.

Во вторник телеканал NDTV со ссылкой на заявление вооружённых сил Индии сообщил, что перестрелки между индийскими и пакистанскими военными произошли в ночь на вторник на демаркационной линии между Индией и Пакистаном. СМИ отмечают, что перестрелки на де-факто границе между Индией и Пакистаном в Кашмире отмечают уже пятую ночь подряд.

Индия Нарендра Моди Пакистан Джамму и Кашмир
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