Путин и Моди высказались за необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента России сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате варварского нападения террористов 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире. С обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.

В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям.

Моди поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве.

"Индийский лидер подтвердил приглашение Президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято", - сообщили в Кремле.

Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал сообщил в соцсети, что Путин "решительно осудил террористическую атаку в Пахалгаме, Индия". "Он принес глубокие соболезнования в связи с гибелью невинных людей и выразил полную поддержку Индии в ее борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что виновники этой мерзкой атаки и те, кто ее поддерживают, должны быть привлечены к ответственности", - сообщил Джайсвал.

"Лидеры подтвердили приверженность задаче продолжить углубление особо привилегированного стратегического партнерства Индии и России", - продолжил дипломат.

Кроме того, Моди передал Путину поздравления в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пригласил его на ежегодный саммит Индия-Россия.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Это привело к резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном. В частности, индийские власти приостановили действие Договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек. После этого неоднократно поступали сообщения о перестрелках на ряде участков на Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.