"Уралвагонзавод" поставил российской армии партию танков Т-80БВМ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российским войскам отправлена очередная партия модернизированных танков Т-80БВМ, сообщил в понедельник "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Концерн "Уралвагонзавод" поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ. Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы УВЗ.

В нем отмечается, что в ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость танков и их экипажей в боевых условиях.

"Между предприятием и танковыми подразделениями организована обратная связь, все пожелания военнослужащих по доработкам боевых машин через штатные соединения приходят на завод", - сказал представитель Минобороны РФ, чьи слова привели в пресс-службе УВЗ.

Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.