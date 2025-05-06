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Взрыв в квартире в Свердловской области мог произойти из-за водонагревателя

Взрыв в квартире в Свердловской области мог произойти из-за водонагревателя
Фото: МЧС России по Свердловской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Водонагреватель мог стать причиной хлопка в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Предварительно, произошел хлопок водонагревателя", - говорится в сообщении.

Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация.

По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадала девушка, живущая в соседней квартире.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщила, что рассматриваются две версии произошедшего: хлопок газовоздушной смеси и разгерметизация водонагревателя.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области произошел хлопок. Пострадал один человек, две квартиры повреждены. Жители дома эвакуированы. На базе местной школы развернут пункт временного размещения.

МЧС Свердловская область Буланаш
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