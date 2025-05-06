Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Свердловской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш, пострадал один человек, написал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. Погибших нет", - сообщил он.

По предварительным данным, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе местной школы развернут пункт временного размещения.