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Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Свердловской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш, пострадал один человек, написал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. Погибших нет", - сообщил он.

По предварительным данным, повреждены две квартиры. Жильцы дома эвакуированы. На базе местной школы развернут пункт временного размещения.

Денис Паслер Свердловская область
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