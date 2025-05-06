Режим ЧС ввели в свердловском Буланаше после взрыва в пятиэтажке

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти объявили режим ЧС муниципального характера в поселке Буланаш Свердловской области после инцидента в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба администрации Артемовского муниципального округа, в состав которого входит этот населенный пункт.

"Принято решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация муниципального характера" до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселок уже выехал специалист для осмотра строительных и несущих конструкций дома "с целью принятия решения о возможном возвращении жильцов в неповрежденные квартиры".

Всего в пятиэтажном доме на улице Строителей четыре подъезда на 76 квартир, в 10 из них никто не проживает. Взрыв случился в квартире на третьем этаже, повредив две квартиры, одна из которых была нежилой.

В пресс-службе добавили, из здания самостоятельно эвакуировались 24 человека, при помощи спасателей - 72, в том числе 30 детей.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажке на территории свердловского поселка Буланаш произошел взрыв. Пострадал и был госпитализирован один человек. По одной из версий, речь идет о взрыве газовоздушной смеси, по другой - причиной происшествия послужила неисправность водонагревателя, установленного на время ремонта.