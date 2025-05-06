Нижегородский аэропорт принял восемь бортов, летевших в Москву

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в ночь на вторник принял в качестве запасного восемь бортов в связи с ограничениями, вводившимися органами воздушного движения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"Шесть из них уже отправились в пункты назначения после снятия ограничений. Пассажиров одного из оставшихся самолетов по решению авиакомпании было решено доставить до места автобусами. В настоящее время все автобусы с пассажирами выехали из аэропорта", - говорится в сообщении.

Пассажиры еще одного рейса размещены в гостинице. Вылет борта запланирован во второй половине дня.

В пресс-службе напомнили, что также в ночь на вторник вводились временные ограничения и в нижегородском аэропорту, из-за этого на вылет был задержан один рейс.

"В настоящее время аэропорт работает штатно", - отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево" и "Внуково".

Также вводились ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иваново.

Позже все ограничения были сняты.