Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в трех столичных аэропортах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW)", - написал представитель во вторник.

Ночью 5 мая ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань не обслуживала рейсы с 02:38 до 04:00 по Москве.