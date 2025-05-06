В аэропортах Домодедово, Жуковский и Волгоград сняты ограничения

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В аэропортах Домодедово и Жуковский в 05:03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель во вторник.

В 05:11 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Волгоград.



Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.



