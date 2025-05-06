МИД РФ надеется, что Индия и Пакистан урегулируют разногласия политико-дипломатическими средствами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что напряженная ситуация в отношениях между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическими средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном, которая последовала за террористическим актом в Пахалгаме 22 апреля", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

По ее словам, "Россия является последовательным сторонником нормализации отношений между двумя дружественными странами".

"И, конечно, мы надеемся, что имеющиеся разногласия будут урегулированы политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе. Рассчитываем, что те государства, которые вовлечены в эту ситуацию, не допустят нового обострения обстановки в регионе", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Россия "поддерживает плотный контакт и с индийскими, и с пакистанскими партнерами, в первую очередь, по линии внешнеполитических ведомств", отметила Захарова.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Это привело к резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном. В частности, индийские власти приостановили действие Договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек. После этого неоднократно поступали сообщения о перестрелках на ряде участков на линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.