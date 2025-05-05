Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире

Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индия прекратила подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар, расположенную на реке Чинаб на союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает в понедельник Hindustan Times.

"Мы закрыли шлюзы на гидротехническом сооружении в Баглихаре (...) процесс начался в субботу", - заявил изданию неназванный представитель государственной гидроэнергетической компании NHPC Limited.

По данным газеты, после недели обсуждений и проведения гидрологических экспертиз руководство дамбы пошло на такие шаги, сократив потоки воды, достигающие Пакистана, на 90%. Действиям индийской стороны в субботу предшествовал испытательный пуск Пакистаном баллистической ракеты Abdali.

Кроме того, индийские власти планируют аналогичные шаги и на дамбе Кишанганга в Джамму и Кашмире на северо-западе Гималаев. На объекте собираются провести вскоре масштабные технические работы, во время которых подача воды ниже по течению реки Кишанганга будет приостановлена.

"Мы готовы к строгим мерам наказания Пакистана, и примерно 50 инженеров от NHPC уже находятся в Джамму и Кашмире для надзора за соответствующими операциями", - сказал изданию еще один сотрудник компании.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Это привело к резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном. В частности, индийские власти приостановили действие договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек. После этого неоднократно поступали сообщения о перестрелках на ряде участков на Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.

Тем временем, по информации The Times of India, индийские службы безопасности уничтожили укрытие вражеских бойцов в Джамму и Кашмире в округе Пунч и конфисковали крупные запасы оружия и боеприпасов. Вместе с тем правоохранительные органы в регионе установили блокпосты на основных дорогах и на ключевых объектах, развернули группы быстрого реагирования возле популярных у туристов мест, усилили безопасность вокруг отелей.