Поиск

Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире

Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индия прекратила подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар, расположенную на реке Чинаб на союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает в понедельник Hindustan Times.

"Мы закрыли шлюзы на гидротехническом сооружении в Баглихаре (...) процесс начался в субботу", - заявил изданию неназванный представитель государственной гидроэнергетической компании NHPC Limited.

По данным газеты, после недели обсуждений и проведения гидрологических экспертиз руководство дамбы пошло на такие шаги, сократив потоки воды, достигающие Пакистана, на 90%. Действиям индийской стороны в субботу предшествовал испытательный пуск Пакистаном баллистической ракеты Abdali.

Кроме того, индийские власти планируют аналогичные шаги и на дамбе Кишанганга в Джамму и Кашмире на северо-западе Гималаев. На объекте собираются провести вскоре масштабные технические работы, во время которых подача воды ниже по течению реки Кишанганга будет приостановлена.

"Мы готовы к строгим мерам наказания Пакистана, и примерно 50 инженеров от NHPC уже находятся в Джамму и Кашмире для надзора за соответствующими операциями", - сказал изданию еще один сотрудник компании.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Это привело к резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном. В частности, индийские власти приостановили действие договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек. После этого неоднократно поступали сообщения о перестрелках на ряде участков на Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.

Тем временем, по информации The Times of India, индийские службы безопасности уничтожили укрытие вражеских бойцов в Джамму и Кашмире в округе Пунч и конфисковали крупные запасы оружия и боеприпасов. Вместе с тем правоохранительные органы в регионе установили блокпосты на основных дорогах и на ключевых объектах, развернули группы быстрого реагирования возле популярных у туристов мест, усилили безопасность вокруг отелей.

Индия Пакистан Джамму и Кашмир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европа стремится ускорить закачку газа в ПХГ

Brent подешевела до $59,17 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 мая

Ультраправый кандидат побеждает в первом туре президентских выборов в Румынии

Израиль намерен расширить наземную операцию в секторе Газа после визита Трампа

Израиль намерен расширить наземную операцию в секторе Газа после визита Трампа

Трамп заявил, что решение о новых санкциях против РФ зависит от украинского урегулирования

Глава ультраправой румынской партии лидирует в первом туре выборов президента

Глава ультраправой румынской партии лидирует в первом туре выборов президента

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Что произошло за день: воскресенье, 4 мая

Трамп заявил, что не рассматривает возможность третьего президентского срока

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6314 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне130 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });