Силуанов видит только косвенные признаки возможного интереса нерезидентов к ОФЗ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин не видит роста интереса нерезидентов к облигациям федерального займа (ОФЗ) напрямую, но по косвенным признакам можно судить о том, что, возможно, такие операции осуществляются, сообщил журналистам на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"Напрямую нет, но косвенно есть факторы, что, возможно, такие операции через наших операторов осуществляются. Напрямую - нет", - сказал он.

В последние месяцы на рынке активизировались обсуждения роста интереса нерезидентов к российским гособлигациям, в том числе на фоне ряда геополитических новостей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в конце марта, что интерес к российскому фондовому рынку и гособлигациям со стороны нерезидентов не вызывает опасений. "В данный момент мы не видим таких рисков. Если этот интерес есть, пока он не выражается в каких-то больших масштабах, на наш взгляд, хотя данных нет", - сказала она, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ риски распродаж ОФЗ со стороны нерезидентов, если их позитивные ожидания в геополитике не оправдаются.