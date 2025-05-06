Поиск

Силуанов видит только косвенные признаки возможного интереса нерезидентов к ОФЗ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин не видит роста интереса нерезидентов к облигациям федерального займа (ОФЗ) напрямую, но по косвенным признакам можно судить о том, что, возможно, такие операции осуществляются, сообщил журналистам на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"Напрямую нет, но косвенно есть факторы, что, возможно, такие операции через наших операторов осуществляются. Напрямую - нет", - сказал он.

В последние месяцы на рынке активизировались обсуждения роста интереса нерезидентов к российским гособлигациям, в том числе на фоне ряда геополитических новостей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в конце марта, что интерес к российскому фондовому рынку и гособлигациям со стороны нерезидентов не вызывает опасений. "В данный момент мы не видим таких рисков. Если этот интерес есть, пока он не выражается в каких-то больших масштабах, на наш взгляд, хотя данных нет", - сказала она, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ риски распродаж ОФЗ со стороны нерезидентов, если их позитивные ожидания в геополитике не оправдаются.

Антон Силуанов ОФЗ Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"

Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Путин 9 мая проведет встречи с Фицо и Вучичем

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Посол США в Москве Линн Трейси приглашена на Парад Победы

Посол США в Москве Линн Трейси приглашена на Парад Победы

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров 29 стран мира

На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров 29 стран мира
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

Путин и президент Ирана обсудили ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });