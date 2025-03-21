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ЦБ РФ пояснил, что интерес к ОФЗ связан не только с геополитикой, но и с тенденциями в инфляции

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Растущий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) не вызывает опасений у Банка России, так как обусловлен не только позитивными ожиданиями от геополитики, но и первыми признаками замедления инфляции, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набуиллина.

"Не видим в принципе рисков для финансовой стабильности в растущем спросе на гособлигации. Видим, что этот спрос на первичном рынке, на вторичных биржевых торгах предъявляет широкий круг участников - это и банки, и институциональные частные инвесторы. И интерес обусловлен не только ожиданиями по геополитике, но и появлениями первых признаков замедления инфляции, инфляционных ожиданий", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Председатель ЦБ отметила, что какая-то коррекция, конечно, возможна, но больших рисков регулятор здесь не видит.

Также, по словам Набиуллиной, рост интереса к российскому фондовому рынку и гособлигациям со стороны нерезидентов не вызывает опасений. "В данный момент мы не видим таких рисков. Если этот интерес есть, пока он не выражается в каких-то больших масштабах, на наш взгляд, хотя данных нет", - сказала она, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ риски распродаж ОФЗ со стороны нерезидентов, если их позитивные ожидания в геополитике не оправдаются.

ЦБ РФ ОФЗ Эльвира Набуиллина Банк России
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