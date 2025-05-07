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Аукцион по размещению ОФЗ 26233 признан несостоявшимся

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов 7 мая признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют 30 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 30 июля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,1% годовых (1-й купон - 28,08 рубля на облигацию и 2-31-й купоны - 30,42 рубля на облигацию).

ОФЗ Минфин
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