Минобороны заявило о нейтрализации вечером во вторник 57 дронов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пятьдесят семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожены и перехвачены во вторник вечером российскими военными, из них 31 - над Брянской областью, сообщило Минобороны.

Еще 14 дронов ВСУ нейтрализованы над Курской областью, 7 - над Орловской, по два - над Калужской и Рязанской областями, один - над Крымом, говорится в сообщении.

Все 57 дронов были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО во вторник после 18:40 по Москве.