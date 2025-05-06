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Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщает Росавиация во вторник.

"Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи с 22:03 по Москве, 6 мая", - говорится в сообщении.

Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

"Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров", - отмечается в сообщении.

Росавиация Сочи
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