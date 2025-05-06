Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты московского авиаузла "Внуково" и "Домодедово" перестали принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работа предприятий ограничена с 18:19 вторника.

В 17:45 Кореняко сообщил, что ограничена работа подмосковного аэропорта "Жуковский". Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили, что в Московском регионе сбиты два беспилотника.

Работа всех столичных аэропортов ранее прерывалась в ночь на 6 мая, ограничения были отменены утром.