Дело возбуждено в связи с пожаром на обогатительной фабрике в Якутии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгринском районе Якутии, в результате которого пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

"Четверо работников получили термические ожоги головы, грудной клетки, конечностей, дыхательных путей. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты изучают техническую и иную документацию, назначены экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий.

Пожар произошел утром в среду на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". Его площадь составила около 300 кв. м. Пострадали четыре человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание метана. Компания временно приостановила работу фабрики.

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.