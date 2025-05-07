Пожар на обогатительной фабрике в Якутии ликвидирован

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Потушен пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри (Якутия), где пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри ликвидирован. Общая площадь составила 300 кв.м.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия огнем повреждено здание склада, кровля, строительные конструкции и конвейерная лента.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава Якутии сообщили журналистам, что для оказания помощи пострадавшим из Якутска вылетел санрейс с бригадой врачей Республиканского центра медицины катастроф.

Как сообщалось, утром в среду произошел пожар на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". Пострадали четыре человека. На складе горел каменный уголь.

Причиной пожара, предварительно, стало возгорание метана.

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.