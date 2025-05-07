Четрые человека пострадали при пожаре на обогатительной фабрике в Якутии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел на обогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике Нерюнгри. В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе", - говорится в сообщении. Личности пострадавших и характер травм уточняются.

К месту вызова выехали два отделения военизированной горноспасательной части МЧС России в составе 18 человек и двух единиц техники.

На складе горит каменный уголь, площадь пожара уточняется.