Путин не давал новых указаний по ответам на атаки украинских БПЛА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не давал военным новых указаний по ответным действиям на атаки украинских БПЛА в преддверии объявленного Москвой майского перемирия, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В данном случае нечего комментировать. Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", - отметил он на вопрос, можно ли ожидать ответ России на украинские удары, и будет ли вновь использован ракетный комплекс "Орешник".

Песков заверил, что инициатива российской стороны о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы остается в силе.

"Нашими службами, нашими военными принимаются все меры, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают попытки Киева сорвать празднование юбилея Победы.

Песков также отметил, что "киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям".