Песков заявил, что Украина продолжает демонстрировать свою неготовность и нежелание мира

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Киев продолжает демонстрировать неготовность к миру и "склонность к террористическим действиям", и это оправдывает продолжение СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Они продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание мира, склонность к террористическим действиям, а попытки ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. И это оправдывает продолжение специальной военной операции", - заявил Песков.

По его словам, "киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни".

"Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Мы слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные", - сказал Песков.