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Песков сказал, что инициатива Путина о перемирии остается в силе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Инициатива российской стороны о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы остается в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, остается в силе", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в среду.

В конце апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. "По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - подчеркнули в Кремле.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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