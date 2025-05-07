Путин и Мадуро в ходе встречи обсудили энергетические проекты и нефтяные вопросы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Проекты, связанные с различными аспектами взаимодействия в сфере энергетики, обсуждались на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Энергетика. Нефтяные дела. Проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия. Проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке, заинтересованность российских компаний в инвестициях в Венесуэлу", - рассказал Песков о тематике переговоров.

Он отметил, что переговоры были "очень обстоятельные, прошлись по всей повестке, которая весьма обширная".

"Венесуэльцы готовы создавать для наших фирм весьма привлекательные условия", - отметил представитель Кремля, подчеркнув, что на переговорах речь шла об абсолютно конкретных вопросах.