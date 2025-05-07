Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Кремле Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

Церемония подписания прошла по итогам российско-венесуэльских переговоров в рамках официального визита президента этой страны в РФ.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, договор закрепляет особый характер отношений между двумя странами.

Он пояснил, что документ "нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах: это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках".

"Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Охватываются практически все ключевые темы повестки дня двусторонних отношений", - добавил помощник российского президента.