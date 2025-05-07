Старовойт сообщил об обсуждении участия РЖД в проектах в Венесуэле

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла обсуждают участие ОАО "Российские железные дороги" в венесуэльских железнодорожных проектах, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт по итогам российско-венесуэльских переговоров в рамках официального визита президента этой страны в РФ.

"Также сегодня обсуждалась возможность участия РЖД в развитии железнодорожной инфраструктуры Венесуэлы", - сказал министр.

7 мая в Кремле президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Сообщалось, что они обсудили сотрудничество в нефтяной отрасли и совместные проекты в энергетике.