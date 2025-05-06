Москва не слышала ни одного заявления Киева о готовности присоединиться к перемирию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Москва до сих пор не слышала каких-либо заявлений руководства Украины о готовности присоединиться к праздничному перемирию, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию, - сказал он. - Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны".

На этом же брифинге Песков сказал, что предложение президента Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с юбилеем Победы остается в силе, но предупредил, что на любые попытки украинской стороны наносить удары по российским позициям или объектам будет дан адекватный ответ.