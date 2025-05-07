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Суд 15 мая продолжит рассмотрение иска о выводе 150 млрд рублей из "дочки" Газпрома

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Петербурга 15 мая продолжит рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры о выводе из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 млрд рублей, сообщается в карточке дела. Процесс проходит в закрытом режиме.

Первоначально иск был подан к генеральному директору ООО "Русхимальянс" Кириллу Селезневу (ранее возглавлял департамент маркетинга "Газпрома") и бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову, Юлии Симаковой, а также юридическим лицам ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - Строительные решения". Позднее в деле появились новые ответчики: Елена Михайлова, Айрат Каримов, Сергей Штепа, Алексей Заварцев, Евгений Лавров, Иван Миронов, Елена Свитова, Наталия Тихончук, Надежда Шамина, Александр и Дмитрий Митюшовы.

Ответчики, полагает прокуратура, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение с 2011 года между ООО "Газпром нефтехим Салават" и подконтрольными себе предприятиями "стабильно выгодных для последних контрактов". Часть средств фигуранты перевели на зарубежные счета, часть направили на приобретение бизнеса и недвижимости в России. Имущество и активы были также "переоформлены на иных лиц, в том числе родственников и офшорные структуры".

Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - Строительные решения", ООО "Севинвест", ООО "М Индустрия", ООО "Ангстрем", ООО "Калькон Калуга", ООО "Наши лопатки", ООО "Стройэнергопроект", ООО "Ферроцинк", ООО "Ферроцинк-Дон", ООО "Эколамелли", ООО "Эко-Золопродукт Инвест", ООО "Ди Ферро", ООО "Новомичуринский катализаторный завод", ООО "Новые строительные технологии", ООО "М Синтез", ООО "Центр инжиниринга технологий экспертизы", ООО "Элгад-ЗСИ", ООО "Бонолит Калуга", ООО "Поритеп НН", ООО "Аэростоун-Дмитров", ООО "Эко-Золопродукт Рязань", ООО "Балтийская инвестиционная компания", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия".

Генпрокуратура потребовала наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Кирилла Селезнева (а также Арины Кирилловны и Анастасии Кирилловны Селезневых); Митюшова, его жены Юлии Симаковой, детей - Дмитрия, Кирилла и Владимира Митюшовых; Ирины Путилиной, Елены Русалёвой. Потребовала она и ареста многочисленных объектов недвижимости - квартир и жилых домов в Москве, Петербурге, Сочи.

Генпрокуратура Газпром Кирилл Селезнев Алексей Митюшов Газпром нефтехим Салават
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