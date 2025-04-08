Дело о выводе средств из "дочки" Газпрома пополнилось новыми ответчиками

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Судебный процесс по иску Генеральной прокуратуры РФ в связи с выводом средств из компании группы "Газпром" ООО "Газпром нефтехим Салават" пополнился новыми ответчиками, сообщается в карточке дела.

В том числе новым ответчиком стала Михайлова Елена Владимировна, чьи имя, фамилия и отчество совпадают с ФИО бывшего начальника департамента ПАО "Газпром" 105 (по управлению имуществом и корпоративным отношениям).

Как сообщалось, 5 марта Генпрокуратура подала иск в Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову. Также ответчиками по иску выступают Кирилл Селезнев, Юлия Симакова, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит-строительные решения".

По версии Генпрокуратуры, ответчики вывели из ООО "Газпром нефтехим Салават" в свою пользу не менее 150 млрд рублей.

Третьими лицами по иску являются ООО "Газпром нефтехим Салават" (Башкирия) и ООО "УК "Меркури кэпитал траст" (Москва).

В числе новых ответчиков - Айрат Каримов (человек с таким именем и фамилией с 2016 по 2021 год возглавлял "Газпром нефтехим Салават"), Сергей Штепа (также зовут гендиректора "Бонолита", АО "Метаклэй"), Алексей Заварцев (также зовут гендиректора "Корпоративного центра"). Другие ответчики - Евгений Лавров, Иван Миронов, Елена Свитова, Наталия Тихончук, Надежда Шамина, Александр и Дмитрий Митюшовы.

В числе активов, приобретенных фигурантами дела в России, Генпрокуратура называет производителей нефтегазового оборудования - ООО "Новомичуринский катализаторный завод", ООО "М Индустрия", ООО "М Синтез"; металлоконструкций - ООО "Ферроцинк", ООО "Новые строительные технологии", ООО "Ди Ферро", ООО "Ферроцинк-Дон", ООО "Наши лопатки"; строительные компании - ООО "Центр инжиниринга технологий экспертизы", ООО "Ангстрем", АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - Строительные решения", ООО "Элгад ЗСИ", ООО "Бонолит Калуга", ООО "Поритеп НН", ООО "Аэростоун-Дмитров", ООО "Эко-Золопродукт Рязань", ООО "Калькон Калуга", ООО "Стройэнергопроект"; инвестиционные структуры - ООО "Корпоративный центр", ООО "Севинвест", ООО "Эко-Золопродукт Инвест", ООО "Эколамелли", ООО "Стратегия", ООО "Балтийская инвестиционная компания".

Генпрокуратура потребовала наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Кирилла Селезнева (а также Арины Кирилловны и Анастасии Кирилловны Селезневых); Митюшова, его жены Юлии Симаковой, детей - Дмитрия, Кирилла и Владимира Митюшовых; Ирины Путилиной, Елены Русалёвой. Добивается ареста многочисленные объекты недвижимости - квартиры и жилые дома в Москве, Санкт-Петербурге, коттеджи в комплексе "Гранд Поляна" в Сочи.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - Строительные решения", ООО "Севинвест", ООО "М Индустрия", ООО "Ангстрем", ООО "Калькон Калуга", ООО "Наши лопатки", ООО "Стройэнергопроект", ООО "Ферроцинк", ООО "Ферроцинк-Дон", ООО "Эколамелли", ООО "Эко-Золопродукт Инвест", ООО "Ди Ферро", ООО "Новомичуринский катализаторный завод", ООО "Новые строительные технологии", ООО "М Синтез", ООО "Центр инжиниринга технологий экспертизы", ООО "Элгад-ЗСИ", ООО "Бонолит Калуга", ООО "Поритеп НН", ООО "Аэростоун-Дмитров", ООО "Эко-Золопродукт Рязань", ООО "Балтийская инвестиционная компания", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия".

Процесс слушается в закрытом режиме. Очередное заседание суда назначено на 24 апреля.