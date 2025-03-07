В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Русхимальянс" Кирилл Селезнев (ранее возглавлял департамент маркетинга "Газпрома") и бывший топ-менеджер энергетического блока группы "Газпром" Алексей Митюшов вывели из ООО "Газпром нефтехим Салават" в свою пользу не менее 150 млрд рублей, говорится в иске Генеральной прокуратуры РФ, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил на 25 марта предварительное судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ к Митюшову и Селезневу.

Как сообщается в карточке дела, исковое заявление подано 5 марта. Также ответчиками по иску выступают Юлия Симакова и ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения".

Согласно иску Генпрокуратуры РФ, третьими лицами по иску выступают ООО "Газпром нефтехим Салават" (Башкирия) и ООО "УК "Меркури кэпитал траст" (Москва).

В тот же день суд выдал взыскателю 36 исполнительных листов.

Позиция истца схожа с его позицией, изложенной в иске к Митюшову, поданному в Арбитражный суд Башкирии в январе 2025 года. Как считает истец, Митюшов, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

После этого Селезнев и Митюшов используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение с 2011 года между ООО "Газпром нефтехим Салават" и подконтрольными себе предприятиями "стабильно выгодных для последних контрактов".

"Таким образом, названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет имущества ПАО "Газпром" и государства как его учредителя и основного акционера", - говорится в иске Генпрокуратуры.

Часть средств Селезнев и Митюшов направили на зарубежные счета, часть направили на приобретение бизнеса в России.