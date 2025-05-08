Глава Минэнерго РФ завил, что найдутся потребители для для продукции, от которой откажется ЕС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия найдет других потребителей своей продукции, не только в области нефти и газа, если от нее откажется Евросоюз, обсуждающий очередные эмбарго, спрос в мире большой, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Он заметил, что Евросоюз не впервые вводит санкции на закупку российской продукции, но Россия находит возможности, чтобы продавать ее на другие рынки, "она в мире востребована".

"Есть много потребителей, которые хотят брать эти продукцию. Мы считаем, что меры в виде санкций незаконны, контрпродуктивны, в том числе для жителей этих же стран, и мы уже видим какие последствия от этого образуются", - подчеркнул он.

"Думаем, что, конечно, вполне возможно, они будут реализовывать свои заявления, но мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. А спрос на нашу продукцию большой, не только на нефть, газ и нефтепродукты, спрос большой", - добавил он.

Как сообщалось, на этой неделе Евросоюз объявил дорожную карту, предполагающую отказ от закупок российского газа до конца 2027 года. Кроме того, ЕС хочет отказаться от закупок урана и ядерного топлива из России, но сроки не обозначены. Эти предложения еще должны быть одобрены.