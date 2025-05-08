Поиск

Глава Минэнерго РФ завил, что найдутся потребители для для продукции, от которой откажется ЕС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия найдет других потребителей своей продукции, не только в области нефти и газа, если от нее откажется Евросоюз, обсуждающий очередные эмбарго, спрос в мире большой, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Он заметил, что Евросоюз не впервые вводит санкции на закупку российской продукции, но Россия находит возможности, чтобы продавать ее на другие рынки, "она в мире востребована".

"Есть много потребителей, которые хотят брать эти продукцию. Мы считаем, что меры в виде санкций незаконны, контрпродуктивны, в том числе для жителей этих же стран, и мы уже видим какие последствия от этого образуются", - подчеркнул он.

"Думаем, что, конечно, вполне возможно, они будут реализовывать свои заявления, но мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. А спрос на нашу продукцию большой, не только на нефть, газ и нефтепродукты, спрос большой", - добавил он.

Как сообщалось, на этой неделе Евросоюз объявил дорожную карту, предполагающую отказ от закупок российского газа до конца 2027 года. Кроме того, ЕС хочет отказаться от закупок урана и ядерного топлива из России, но сроки не обозначены. Эти предложения еще должны быть одобрены.

Сергей Цивилев Евросоюз Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко прибыл в Москву

Токаев прибыл в Москву

Путин назвал внешнеполитическую связку РФ и КНР важнейшим стабилизирующим фактором в мире

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

Путин заявил, что Россия приветствует создание китайских автопроизводств в стране

Россия и Китай подпишут обновленное соглашение о поощрении и защите инвестиций

Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за сутки на 50 см

Путин и Си Цзиньпин побеседовали перед началом переговоров с участием делегаций

Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана44 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });