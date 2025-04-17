Президенты РФ и Казахстана обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики, сообщила в четверг пресс-служба российского лидера.

"Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога", - говорится в сообщении.

"Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев", - информирует пресс-служба.