Путин и Си Цзиньпин начали беседу с глазу на глаз

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг вечером продолжили общение в неформальной обстановке, беседа идет с глазу на глаз.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, во время чаепития один на один, которое состоится по завершении всех официальных мероприятий, Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, обсудят "наиболее чувствительные и деликатные вопросы".

Среди таких помощник президент РФ обозначил тему Украины и российско-американские отношения.

В ходе российско-китайских переговоров с участием делегаций тема украинского урегулирования действительно не обсуждалась, подтвердил несколько часов назад и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.