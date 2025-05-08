Путин обсудил с Си Цзиньпином взаимодействие в сфере политики и безопасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином были подробно обсуждены вопросы политики и безопасности.

"На сегодняшних переговорах были предметно рассмотрены и взаимодействия в сфере политики и безопасности, и экономические связи, культурно-гуманитарные обмены", - сказал он в четверг по итогам российско-китайских переговоров.

Путин сообщил, что по итогам переговоров "подписан солидный пакет документов".