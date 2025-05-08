Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными

Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: AP/TAСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Отношения РФ и КНР самодостаточны и не зависят от внутриполитической и мировой конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.

"Эти отношения достигли наивысшего за всю историю развития уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров в четверг.

"Подчеркну: мы с господином Си Цзиньпином держим и будем держать на постоянном личном контроле все важнейшие аспекты российской-китайского партнерства. Делать все необходимое для углубления сотрудничества как по двухсторонней, так и по международной повестке дня", - добавил президент РФ.

По словам Путина, "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки нерушимой дружбы двух государств и народов наших стран".