Полетная программа между РФ и Турцией полностью возобновится 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отменные рейсы за четверг, 8 мая, выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind.

Росавиация отмечает, что одобрила заявку SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники.

Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов, добавили в ведомстве.