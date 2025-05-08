AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для вывоза застрявших туристов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air выполнит несколько дополнительных рейсов из Антальи в Москву 8 и 9 мая для вывоза пассажиров других перевозчиков.

"На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщил представитель AZUR air журналистам.

Авиакомпания может расширить объем этой полетной программы, добавил он.

Ранее ряд СМИ сообщали, что турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили десятки рейсов из Москвы и Петербурга в турецкие города. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что отмена рейсов затронет около 15 тыс. человек.

В Росавиации заявляли ранее в четверг, что ожидают нормализацию ситуации с рейсами иностранных перевозчиков, включая Turkish Airlines, в ближайшее время.

В аэропортах центральной части РФ 6 и 7 мая наблюдались массовые задержки и отмены рейсов, вызванные ограничениями, вводившимися Росавиацией на фоне атаки украинских беспилотников. На данный момент, по заверению авиавластей, ситуация в аэропортах Москвы в целом стабилизирована, в других регионах - из-за позднего прибытия самолетов еще есть задержки.