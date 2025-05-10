Президент РФ продолжит встречи с прибывшими на торжества в Москву иностранными гостями

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведет в Кремле переговоры с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, а также ряд двусторонних встреч с иностранными гостями, прибывшими для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Говоря о встрече с То Ламом, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что "поскольку сейчас это будет официальный визит, то у лидеров РФ и Вьетнама состоится беседа в узком составе, затем полноценные российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций".

По итогам визита планируется принять совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

Путин уже встречался с То Ламом в июне 2024 года в ходе своего визита в Ханой.

После переговоров с То Ламом у Путина запланированы еще пять двусторонних встреч, которые продолжатся до позднего вечера. В частности, он побеседует с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Была запланирована еще встреча с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, но он не смог прилететь, поскольку заболел тяжелой формой коронавируса.

Говоря о беседе Путина и Аббаса, Ушаков подчеркнул ее важность "с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке". "Наша сторона и палестинские коллеги придают этим контактам большое значение", - сказал представитель Кремля.

После Аббаса у Путина запланирована встреча с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, с новым президентом Абхазии Бадрой Гунбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

У Путина с 7 по 10 мая в Кремле - почти два десятка переговоров и встреч с зарубежными руководителями.