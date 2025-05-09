Путин отметил решение Фицо прилететь в Москву, несмотря на сложности

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Россию на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, несмотря на сложности.

"Позвольте еще раз поприветствовать вас в Москве. Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой отечественной Войне. Мы сейчас с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву, препятствиях логистических", - сказал Путин в ходе встречи со словацким премьером.

"Тем не менее вы здесь. Я думаю, что те, кто пытаются вас сдержать в каких-то ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать. Все равно своей цели вы добиваетесь", - подчеркнул российский президент.