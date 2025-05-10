Путин встретился с президентом Узбекистана

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил Кремль.

"Программа двусторонних встреч президента России в День Победы завершилась беседой с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы российского лидера.

Путин 9 мая встретился также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Бразилии Лулой да Силвой и передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.



