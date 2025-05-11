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Путин подчеркнул, что переговоры не должны стать прологом к довооружению Украины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Предлагаемые Россией переговоры по украинскому урегулированию не должны стать прологом к довооружению Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы настроены на серьезные переговоры. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов", - сказал глава государства.

Россия Владимир Путин Украина переговоры довооружение
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