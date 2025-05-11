Переговоры в Стамбуле пройдут с учетом итогов прерванных в 2022 г. и ситуации "на земле"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Предлагаемые Россией переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментарий Ушакова показал в своем эфире "Первый канал".

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах, он сказал: "Президент даст команду, тогда объявим".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Путин также отметил, что РФ настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир.



