Москва ответит на закрытие Генконсульства России в Кракове

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия вскоре даст адекватный ответ на решение властей Польши закрыть российское Генконсульство в Кракове, заявила журналистам представитель МИД Мария Захарова.

"Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - отметила она.

По ее словам, "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".

О решении закрыть Генконсульство России в Кракове стало известно ранее 12 мая.