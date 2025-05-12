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Польша решила закрыть генконсульство РФ в Кракове

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Польши приняли решение о закрытии генконсульства России в Кракове, сообщает в понедельник Bloomberg.

В сообщении отмечается, что Варшава пошла на этот шаг из-за "актов саботажа" со стороны РФ.

Согласно сообщению Associated Press, глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что решение принято" в связи с данными, указывающими на то, что российские спецслужбы совершили заслуживающий порицания акт саботажа, направленный на торговый центр в Варшаве".

12 мая 2024 года в торговом центре, в котором располагалось около 1400 торговых точек, на севере Варшавы произошел крупный пожар.


Польша Краков РФ
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