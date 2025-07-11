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Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия закроет польское генконсульство в Калининградской области в ответ на решение Варшавы закрыть генконсульство России в Кракове, сообщил российский МИД. Об этом уведомлен временный поверенный в делах Польши в России.

В миреПольша решила закрыть генконсульство РФ в КраковеЧитать подробнее

"11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", - сказано в сообщении.

Решение закрыть генконсульство в МИД объяснили "необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - заявили на Смоленской площади.

Генеральное консульство Польши в Калининграде было открыто в 1992 году. Через некоторое время Польша построила новое здание Генконсульства.

Хроника 15 апреля 2021 года – 11 июля 2025 годаДипломатическое противостояние
Калининград МИД Польша Краков Калининградская область
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