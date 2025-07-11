Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия закроет польское генконсульство в Калининградской области в ответ на решение Варшавы закрыть генконсульство России в Кракове, сообщил российский МИД. Об этом уведомлен временный поверенный в делах Польши в России.

"11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", - сказано в сообщении.

Решение закрыть генконсульство в МИД объяснили "необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - заявили на Смоленской площади.

Генеральное консульство Польши в Калининграде было открыто в 1992 году. Через некоторое время Польша построила новое здание Генконсульства.